Incidente a San Leone: auto si schianta contro un muretto, un ferito

Non è risultato essere ubriaco, né tanto meno sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Forse una manovra azzardata o anche una distrazione la causa dell'incidente stradale che si è verificato, all'alba, lungo il viale Emporium a San Leone. La Citroen guidata da un agrigentino - che è rimasto lievemente ferito - è finita, all'improvviso, prima contro un muro e poi continuando la corsa s'è fermata su un marciapiede dirimpettaio. Per fortuna, non è rimasto coinvolto nessun altro mezzo di passaggio.

Sul posto, si sono precipitati i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Agrigento e un'autoambulanza del 118. I carabinieri oltre ad effettuare i rilievi che serviranno per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale, hanno fatto effettuare ai sanitari dell'ospedale "San Giovanni di Dio" le verifiche di rito: l'uomo è appunto risultato sobrio e non sotto l'effetto di droga.