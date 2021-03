Imbrattato il pannello del progetto del nuovo chiosco, è stato un avvertimento?

Tante “X”, quasi ad oscurarlo, sul pannello del progetto per la creazione di un chiosco per la rivendita di alimenti e bibite sulla spiaggetta del lungomare Falcone-Borsellino, nei pressi dei campetti di calcio per bambini. A denunciare alla polizia di Stato il danneggiamento sono stati i titolari della nascente attività commerciale. Un danneggiamento che sembrerebbe avere le caratteristiche di una sorta di avvertimento. Anche se, ieri, non veniva naturalmente escluso – ma veniva ritenuto assai improbabile - un possibile raid vandalico.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura si sono subito mobilitati per cercare di capire cosa effettivamente abbia mosso la mano “armata” di bomboletta spray. Il nascente chiosco è risultato essere, naturalmente, autorizzato e in regola. A qualcuno però, verosimilmente, quella nascente struttura potrebbe non andare affatto giù, motivo per il quale appunto – ma si tratta soltanto di un’ipotesi investigativa – sarebbe arrivato al danneggiamento del panello del progetto. I poliziotti della sezione Volanti, dopo aver raccolto la denuncia a carico di ignoti, cercando di fare – e anche rapidamente – chiarezza hanno già sentito alcuni residenti della zona. Ma il lavoro non è ancora finito. Gli agenti stanno provando a capire se siano state notate strane, inusuali, presenze. Sono stati sentiti anche gli imprenditori che stanno realizzando la struttura, verosimilmente da aprire in primavera o in estate, per capire se abbiano avuto o meno, di recente, dei dissapori con qualcuno. Non viene lasciata trapelare – ed è inevitabile anche che sia così – nessuna indiscrezione sull’attività investigativa che i poliziotti delle Volanti stanno portando avanti.