Notte di Ferragosto, ubriachi lungo le strade di San Leone: 5 denunciati

Non ci sono stati - questo è certo - i numeri degli anni passati. Qualche ubriaco, a San Leone, durante la notte fra venerdì e sabato, è stato però "pizzicato". Cinque, per la precisione, i denunciati, in stato di libertà, da carabinieri e polizia. Ad incastrare le persone che, nonostante avessero esagerato con l'alcol, si sono messe al volante delle loro auto è stato l'etilometro. Tutti risponderanno, adesso, dell'ipotesi di reato di guida in stato d'ebbrezza.

I carabinieri hanno beccato due automobilisti alticci, mentre la polizia Stradale ne ha pizzicati tre.

I controlli con l'etilometro sono diventati molto più lunghi e complicati: fra un esame e l'altro è necessario infatti, a causa del Coronavirus, procedere a sanificazione delle apparecchiature. I controlli sono naturalmente proseguiti anche durante la notte appena trascorsa.