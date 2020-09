Lascia lo scooter posteggiato a San Leone e non lo ritrova più

Un altro ciclomotore è scomparso nel nulla. Il Piaggio Liberty era stato lasciato parcheggiato, dal ragazzo che abitualmente lo utilizzava, in piazzale Giglia a San Leone. Quando il giovane si è avvicinato per riprendere il mezzo, del ciclomotore non c’era più nessuna traccia.

A denunciare il furto alla polizia di Stato è stato il genitore: un sessantaduenne agrigentino. La segnalazione è stata raccolta dai poliziotti della sezione Volanti della Questura che hanno già avviato l’attività investigativa per provare a far luce sull’episodio.

Non è escluso – ma non ci sono conferme al riguardo – che siano stati già visionati i filmati dei sistemi di video sorveglianza.