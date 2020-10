Scoppia la fogna a San Leone, firmato divieto di balneazione

Domenica scorsa, la rottura della condotta fognaria e lo sversamento di liquami sulla spiaggia dell'Acquaselz, nei pressi del porticciolo turistico, di San Leone. Nelle ultime ore, il sindaco uscente Lillo Firetto ha firmato un'ordinanza di "divieto temporaneo di balneazione per inquinamento". E' stato ordinato anche che vengano apposti i cartelli per impedire che qualcuno, inavvertitamente, possa anche decidere per un bagno, di fatto fuori stagione.

Nelle ultime ore, le condizioni meteo non sono state affatto delle migliori. Ma fino a domenica, in tanti si sono riversati sulle spiagge san leonine per godere del mare d'ottobre.