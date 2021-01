Erosione costiera di San Leone, 129mila euro per la progettazione

Dal dipartimento Affari interni e territoriali, direzione centrale per la Finanza locale, del ministero dell’Interno sono stati accreditati, al Municipio di Agrigento, anche 129.034,42 euro. Sono soldi che serviranno, in questo caso, per la progettazione dei lavori di completamento, di tutela costiera e fruibilità turistica della spiaggia di San Leone.

Impegnati i fondi sull’apposito capitolo del bilancio comunale, il sesto settore di palazzo dei Giganti - Infrastrutture e Patrimonio, Protezione civile - provvederà all’attivazione delle procedure finalizzate all’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi contro l’erosione costiera e dunque per la tutela e fruibilità turistica della spiaggia di San Leone. Secondo quanto era emerso da un piano strategico della città, “il settore Est mostra aree di litorale in forte erosione con sensibili arretramenti sia della spiaggia emersa che delle dune, il cui smantellamento favorisce la perdita verso l’entroterra dei sedimenti più fini”.