San Leone "blindata" per Ferragosto: ecco come cambia la viabilità

San Leone blindata per Ferragosto: come e più degli anni precedenti.

A firmare, ieri, l’ordinanza per disciplinare la viabilità del quartiere balneare di Agrigento, sono stati il segretario generale di palazzo dei Giganti Michele Iacono e il comandante della polizia municipale Francesco Di Vincenzo. Il provvedimento - che sarà in vigore dalle 9 del 14 agosto e fino alle 6 del 15 agosto - prevede, come avviene ormai dal 2018, innanzitutto il divieto di circolazione nel tratto che va dal viale Dune, altezza stabilimento balneare Pubblica sicurezza fino all’incrocio con via Magellano – intersezione via degli Imperatori.

Una chiusura voluta appunto già negli anni passati per limitare, se non eliminare, il fenomeno degli accampamenti realizzati sulla spiaggia. Per far comunque funzionare la viabilità è stato comunque istituito anche il senso unico con direzione di marcia da viale Dune – altezza stabilimento balneare Ps verso via Magellano, per l’uscita dei veicoli dalle traverse che insistono sul viale delle Dune; l’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Lacco Ameno con direzione di marcia verso via Magellano – Imperatori.

Esonerati dal divieto, comunque, rimangono fino alle 16 del giorno 14 agosto, i veicoli degli avventori delle spiagge e degli arenili che insistono nella zona interessata, “fermi restando i divieti disposti in materia di sicurezza urbana per la tutela della pubblica incolumità ed il decoro urbano per l’occorrenza del Ferragosto 2020”, oltre che ovviamente i veicoli delle forze dell’ordine e di soccorso, gli autobus di linea e turistici, i taxi e i mezzi dei residenti.