Brucia l'auto di una pensionata: è stato un cortocircuito?

Brucia l’auto, una Peugeot 208, di una pensionata settantaduenne. E’ accaduto, durante la notte fra mercoledì e ieri, in vicolo Simone Mancuso, nelle vicinanze della più nota via Sandro Botticelli a San Leone. Le fiamme sono state domate dai pompieri del comando provinciale, mentre della viabilità – andata ben presto in tilt – e dei rilievi per stabilire cosa abbia effettivamente innescato la scintilla iniziale si sono occupati i carabinieri.

Erano le 2,30 circa quando l’Sos risuonava alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Villaseta. Veniva richiesto, infatti, il loro intervento per un incendio di auto. Giunti sul posto, i pompieri – per circa un’ora – idranti alla mano hanno cercato di salvare il salvabile. C’è stato però ben poco da fare per la Peugeot 208 che è stata, di fatto, pesantemente devastata dalle fiamme. In vicolo Simone Mancuso, anche i militari dell’Arma che hanno subito effettuato una perlustrazione, a “caccia” di eventuali tracce di liquido infiammabile, taniche sospette o inneschi vari. Nulla di tutto questo è stato trovato. Le cause dell’incendio, ieri, risultavano essere ancora in corso d’accertamento, ma l’ipotesi investigativa privilegiata era quella del corto circuito.

A quanto pare sarebbe stata la batteria dell’autovettura ad innescare la fiammata iniziale. Qualcuno, nonostante la tarda ora, s’è accorto del fumo che la Peugeot 208 sprigionava ed ha subito richiesto l’intervento dei pompieri. E’ stata sentita, naturalmente, come procedura investigativa esige, anche la proprietaria dell’autovettura: la pensionata agrigentina, vedova, settantaduenne. Ascoltati, dai carabinieri, anche alcuni residenti della zona.