Rifiuti: non c'è dove conferire, salta la raccolta dell'indifferenziato

"A causa dell'incendio della discarica di Trapani Servizi dove Agrigento conferisce il secco residuo/indifferenziato, domani la raccolta di questa frazione non verrà effettuata in quanto non esistono altre discariche dove potere conferire e tutti i cassoni e compattatori disponibili sono totalmente saturi". Lo rende noto l'assessore comunale all'Ecologia Nello Hamel.

"Questa decisione assolutamente eccezionale ed inevitabile è anche conseguenza dell'inerzia dell'assessorato regionale che dopo l'incendio degli impianti di Trapani, pur avendo la competenza esclusiva in tale materia, non ha proposto alcuna alternativa ai Comuni che sono stati abbandonati a se stessi e senza neanche essere informati" - ha aggiunto, polemizzando, l'assessore all'Ecologia - .

Domani tutti gli operai normalmente addetti alla raccolta saranno utilizzati per attività di pulizia, scerbamento e lavaggio delle strade. "Non appena la situazione si sarà sbloccata verrà organizzata una raccolta straordinaria per compensare quella che non verrà effettuata nel turno di giovedì" - ha concluso Nello Hamel - .