"Rumori molesti nel condominio" e scoppia la lite: la polizia riporta la calma

Rumori molesti all'interno di un condominio e scoppia la lite fra vicini di casa. Nella tarda mattinata di ieri, e anche questo concretizza lo slogan della polizia: esserci sempre, gli agenti della sezione Volanti sono dovuti intervenuti in via Luigi Sturzo ad Agrigento dove, appunto, erano stati segnalati rumori molesti. La richiesta d’intervento, in origine, era arrivata alla sala operativa dei vigili del fuoco. I pompieri hanno però smistato l’Sos a chi effettivamente competente. Non c'era, del resto, nessun rischio.

A quanto pare, in un appartamento del condominio c’erano “rumori molesti” perché erano in corso – nonostante la giornata festiva – dei lavori in casa. Fra vicini s’è dunque innescata una concitata lite. I poliziotti hanno riportato la calma e hanno invitato le parti, qualora lo ritenessero utile, a formalizzare querela di parte.