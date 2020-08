Lascia l'auto in via Manzoni e la ritrova senza paraurti, nessun dubbio: è stato rubato

Via Manzoni è la nuova location da puntare e utilizzare per i pezzi da ricambio? Non ha precedenti, se non altro non denunciati o non divulgati dalle forze dell’ordine, quanto è accaduto, nei giorni scorsi, nella strada centrale di Agrigento. Una trentenne ha lasciato, praticamente come sempre, parcheggiata la sua Fiat Cinquecento proprio in via Manzoni e quando, dopo diverse ore, s’è avvicinata per riprenderla ha fatto la scoperta: l’auto non aveva più il paraurti posteriore. Nessun incidente, naturalmente. Il paraurti, senza che nessuno s’accorgesse di nulla, è stato, di fatto, smontato e portato via. Un furto in piena regola e anche aggravato.

A formalizzare la denuncia, alla sezione Volanti della Questura, è stato il genitore della ragazza, ancora incredulo per l’accaduto. I poliziotti hanno naturalmente subito avviato le indagini e, come primissimo passaggio investigativo, si sono sincerati sulla presenza o meno, lungo quel tratto della via Manzoni, di telecamere di video sorveglianza pubbliche o private. Impianti che potrebbero, e anche rapidamente, indirizzare le indagini per identificare l’autore di quell’anomalo furto. E’ certo però, per intanto, che su via Manzoni, laddove possibile, verrà prestato un occhio di maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine.