Se non sono vandali, sono ladri: rubate le pigne di San Leone

Se non sono vandali, sono ladri. Due delle pigne - collocate, assieme a dei vasi, per abbellire il viale Delle Dune di San Leone - sono scomparse. Nessun coccio per terra, né sulla sottostante spiaggia. Gli oggetti di ornamento sono stati rubati. E già da ieri lo sdegno - per l'ennesimo, inaccettabile, episodio - dilagava fra i residenti e i frequentatori della località balneare. Qualcuno ha anche provato a informarsi se fossero state notate presenze sospette, ma nessuno avrebbe visto, né sentito nulla.

"Agrigento brutta. Quella dei mediocri, dei ladri, di chi non concepisce un suo futuro" - ha scritto, sui social, uno dei professionisti che vive e lavora proprio in zona - . Per oltre un anno, quelle pigne - così come i vasi - sono rimaste al loro posto: un piccolo scorcio di bellezza. Nessun raid vandalico, contrariamente a quanto è accaduto e anche in maniera sistematica al viale Della Vittoria. Poi, appunto, il furto delle prime due. E non è escluso che anche qualche altro oggetto di ornamento, sistemato sulla terrazza che si affaccia sul mare, possa fare, molto presto, la stessa identica fine.

Spetterà al Comune formalizzare una denuncia contro ignoti, consentendo alle forze dell'ordine di poter avviare le indagini per cercare di identificare il ladro.