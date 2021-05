Scippa cellulare ad anziano e fugge, bloccato dalla pattuglia "Strade sicure": denunciato 16enne

Ruba il telefono cellulare ad un pensionato agrigentino 64enne e prova a scappare, a gambe levate, lungo il viale Della Vittoria. Un tentativo vano perché è stato immediatamente intercettato e bloccato dalla pattuglia "Strade sicure" che è composta da un carabiniere e da due militari dell'esercito. Protagonista di quello che è stato un furto con strappo - e per questa ipotesi di reato è stato denunciato alla Procura del tribunale dei minorenni di Palermo - è stato un minorenne catanese.

Un minorenne che risultava essere ospite, per pregresse sue problematiche, in una comunità di recupero di Aragona. E' accaduto tutto alle 19,30 circa di ieri, mentre al Viale erano presenti una moltitudine di giovani, ma anche anziani. Sperava, naturalmente, di riuscire a farla franca il sedicenne. Ed effettivamente, in maniera fulminea, era riuscito a scippare dalle mani del pensionato quel telefonino e ad allontanarsi repentinamente. O almeno a provarci. Perché, appunto, la pattuglia di "Strade sicure" è intervenuta in maniera fulminea ed ha bloccato il ragazzino che è stato identificato e deferito.

Il cellulare è stato recuperato e subito restituito al legittimo proprietario che non ha potuto far altro che ringraziare - e anche calorosamente - la pattuglia di "Strade sicure". Pattuglie che sono state fortemente volute dal prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. Pattuglie la cui sola presenza sul territorio dovrebbe servire alla prevenzione di qualsiasi titpo di reato. Ma come hanno dimostrato i fatti di ieri sera, servono - sono anzi indispensabili - anche per la repressione.