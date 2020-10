Rivolta al centro quarantena del Villaggio Mosè, il prefetto: "Migranti trasferiti, struttura chiusa nelle prossime ore"

"I migranti ospiti del centro quarantena del Villaggio Mosè di Agrigento, dopo quanto è accaduto ieri, sono stati trasferiti in un'altra struttura dove ultimeranno il periodo di sorveglianza sanitaria. Domani, le tre persone positive al coronavirus verranno trasferite a Palermo dove saranno imbarcate sulla nave Aurelia. La struttura del Villaggio Mosè verrà pertanto chiusa". Lo ha reso noto il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, dopo i disordini che si sono registrati ieri sera e durante la notte.

Al momento, nella struttura del rione commerciale di Agrigento, restano soltanto le tre persone contagiate dal virus Covid-19 per le quali si sta procedendo ad organizzare, in maniera opportuna, il trasferimento e l'imbarco sulla nave quarantena "Aurelia" che è in rada di Palermo. Poi, appunto, la struttura chiuderà. Tre poliziotti del reparto Mobile di Palermo, durante i tafferugli registratisi, sono rimasti feriti. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, esprimendo "solidarietà e vicinanza", ha parlato chiaramente di "aggressioni intollerabili" nei confronti di chi, "in questa difficile situazione, sta operando con dedizione e professionalità anche sul fronte della gestione del fenomeno migratorio per garantire la sicurezza dei cittadini".