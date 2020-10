Urla, pedate e cazzotti: nuova rissa fra immigrati a Porta di Ponte

Un gruppo di extracomunitari, gambiani verosimilmente, ieri sera, hanno dato vita ad una rissa a Porta di Ponte: l’ingresso della via Atenea. I migranti, su tutte le furie, si sono affrontati con pedate e cazzotti, innescando – fra quanti erano di passaggio nella zona – apprensione e timori.

Qualcuno dei passanti, temendo il peggio, ha lanciato l’Sos al numero unico d’emergenza: il 112. Tutti gli agrigentini, assistendo all’ennesimo tafferuglio, si sono allontanati immediatamente dalla zona. Ad accorrere – erano le ore 19 circa - sono stati i carabinieri.

Ma all’arrivo dei militari dell’Arma non c’era più nessun esagitato. Gli investigatori hanno perlustrato l’intera zona, cercando indizi o eventuali tracce di coloro che hanno dato vita all’ennesimo tafferuglio. Non è chiaro, non risultava esserlo ieri sera, se qualcuno dei coinvolti sia o meno rimasto ferito.