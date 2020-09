Bottiglie spaccate, urla e insulti: nuova maxi rissa in centro

E’ successo tutto nel cuore della notte, intorno alle 3. Prima le urla, poi delle bottiglie spaccate e in seguito la scazzottata. "Teatro" dell'ennesima baruffa è stata la via Cesare Battisti, in pieno centro cittadino. A denunciare l’allarme episodio sono stati dei residenti della zona.

Si tratta di agrigentini che - quasi ogni sera - sono, loro malgrado, "spettatori" silenziosi di furibonde scazzottate notturne. Quattro, forse cinque, i ragazzi coinvolti nell'ultima, in ordine di tempo, rissa.

Tutto, secondo quanto appreso da alcuni testimoni, sarebbe durato circa un’ora. Poi, i balordi, sono fuggiti tra i vicoli del centro storico e non si sarebbero lasciati tracce dietro le spalle. Non risultano essere intervenute forze dell'ordine. E' verosimile che nessuno abbia fatto scattare l'allarme.