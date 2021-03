Gestione delle infezioni in ospedale, a processo ex direttore sanitario

Dinnanzi al gip di Agrigento Francesco Provenzano è in corso, inoltre, un procedimento per omicidio colposo a carico anche di altri medici

L'ex direttore dell'ospedale di Agrigento, Antonello Seminerio, è stato rinviato a giudizio per "rifiuto di atti d'ufficio".

La notizia è riportata dal quotidiano La Sicilia di Agrigento. La vicenda è quella della morte di un 81enne, Carmelo Cimino, deceduto al "San Giovanni di Dio" alcuni anni fa dopo, è la ricostruzione dell'accuso, aver contratto un'infezione.

In particolare l'accusa rivolta all'ex direttore è di non aver mai attivato il "Comitato per la lotta alle infezioni ospedaliere" che avrebbe dovuto appunto svolgere un'attività di verifica sulle diffusioni delle infezioni e di non aver vigilato su operatori e mezzi usati per la pulizia dell'ospedale.

Dinnanzi al Gip di Agrigento Francesco Provenzano è in corso, inoltre, un procedimento per omicidio colposo a carico anche di altri medici.