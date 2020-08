Rifiuti per strada, Hamel: "Discariche diminuite dell'85 per cento"

“La città è in sofferenza sicuramente, ma non lo è più dei mesi passati e tantissime situazioni sono state risolte definitivamente. Se andiamo a contare le discariche presenti in città, rispetto a quando ho assunto il mandato, si sono decurtate dell’85 per cento". Lo ha detto l'assessore comunale all'Ecologia, Nello Hamel, ricordando gli immondezzai che quotidianamente si riformavano al parco Icori o nel centro storico, replicando alle richieste di dimissioni fatte dai rappresentanti della filiera turistica che fa riferimento al progetto “Agrigento C’è”, di cui fanno parte diverse associazioni e sindacati di categoria.

"C’è un sovraccarico di popolazione in città che crea disagi, ma non volendo minimizzare il problema è chiaro che si tratta di una manovra che, partendo dalle grandi difficoltà che sono insite nel sistema di raccolta e smaltimento di rifiuti, strumentalizza. Questo fuoco di fila che somiglia allo sparare sulla Croce rossa è sicuramente - ha spiegato Hamel - una manovra finalizzata ad interessi di carattere elettorale in quanto la cosa più semplice è sostituire ai programmi, alle dichiarazioni di intenti di alcuni esponenti politici che stanno affrontando la campagna elettorale la miseria della speculazione su situazioni di degrado che sono affrontate invece con la massima attenzione, ma con i limiti delle scarse disponibilità a disposizione”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A sottoscrivere la nota stampa con la quale sono state chieste le dimissioni di Hamel sono stati i rappresentanti di centinaia di imprese della filiera turistica, delle imprese private del Distretto turistico, Consorzio turistico Valle dei Templi , Confcommercio, Confersercenti, Cna, Abba, Tante case tante idee, Fiavet sezione Agrigento, associazione Guide turistiche ed altre sigle e associazioni. “La prossima settimana si terrà una conferenza stampa nella quale verrà illustrata la verità sul sistema di raccolta dei rifiuti e sull’igiene urbana, sui risparmi che si sono realizzati con la differenziata e sui tempi nei quali la gran parte dei problemi residui andranno a soluzione – ha concluso l’assessore - . Agrigento soffre gli stessi disagi di tutte le grandi città che hanno avviato la differenziata e tuttavia ha ottenuto risultati e percentuali che ci invidia tutta la Sicilia e che vengono riconosciuti dalle persone di buon senso che non hanno interessi elettorali”.