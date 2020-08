Discarica sequestrata, il Comune finisce a Carini per conferire i rifiuti Covid

Smaltimento dei rifiuti delle abitazioni dove soggiornano persone positive al Coronavirus o che sono in quarantena obbligatoria. Dopo il sequestro, lo scorso luglio, dell’impianto della ditta Catanzaro Costruzioni, il Comune di Agrigento – per garantire il servizio di raccolta e smaltimento di questi rifiuti – è dovuto correre ai ripari. E lo ha fatto affidando il compito alla ditta Ecofarma Z.I di Carini e impegnando la somma di 5 mila euro, Iva inclusa, fino a dicembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’ente prima aveva chiesto, per evitare appunto problemi igienico-sanitari, un preventivo di spesa e la disponibilità ad un impianto di Enna. Ma la risposta ha raggelato gli amministratori: nessuna disponibilità al conferimento perché l’impianto – è stato ricostruito negli incartamenti del Municipio – avrebbe cessato l’attività il 22 agosto per raggiunti limiti di conferimento annuali. E’ ripartita, dunque, l’indagine esplorativa per reperire un impianto discarica dove poter conferire questo genere di spazzatura. Lo scorso mercoledì, l’assessore all’Ecologia Nello Hamel ha dato indirizzo di conferire i rifiuti all’impianto di incenerimento di Carini. L’indagine esplorativa degli uffici comunali è arrivata dunque alla ditta Ecofarma Z.I.. Il quantitativo di rifiuti prodotti da queste utenze è stato mediamente di una tonnellata circa al mese. Ecco dunque che s’è potuto procedere approvando il preventivo di spesa e impegnando i soldi necessari.