Città invasa dai rifiuti e dalle erbacce, arriva un "aiutino" di 500mila euro da parte della Regione

Mentre molti comuni combattono giornalmente contro gli abbandoni di rifiuti e devono, anche, confrontarsi con limitazioni significative alla capacità di spesa, ad Agrigento arriva un "aiutino" da parte della Regione Siciliana.

La giunta comunale ha in questi giorni approvato una variazione di bilancio che ha "accolto" la bellezza di 500mila euro che serviranno a migliorare il decoro cittadino. Le somme sono state stanziate dall'Assessorato Enti locali e il contributo è stato inserito nella passata legge di bilancio come "contributo straordinario destinato ad interventi straordinari igienico sanitari nelle strade urbane".

In particolare, 250mila euro andranno alla manutenzione del verde e dei marciapiedi; 133mila euro alla pulizia delle caditoie; 49mila euro ai servizi di sanificazione e derattizzazione delle strade cittadine; 30mila euro per i servizi di bonifica straordinaria delle discariche; 25mila per la pulizia straordinaria di strade urbane e marciapiedi e 13mila per l'acquisto di nuovi contenitori portarifiuti stradali.

Una mano tesa da parte del Governo regionale all'amministrazione che ha fatto però storcere il naso ad altri primi cittadini che, appunto, ogni giorno si trovano a non poter garantire i servizi ai propri compaesani per assenza di risorse anche - se non soprattutto - sotto il profilo della pulizia dei territori.