Migliore ricerca nel campo dentistico, prestigioso premio ad Argento

E’ andato al dentista agrigentino, Marco Argento, il prestigioso premio scientifico nazionale 2020 de “La Fundacion Dental Espagnola” di Madrid. Riconoscimento che viene annualmente assegnato alla migliore ricerca nel campo dentistico pubblicata dalla più importante rivista odontoiatrica iberica, “La Rcoe”. Marco Argento si è laureato nella qualificata università Cattolica di Valencia con la tesi basata su una nuova tecnica da lui ideata: “Modellazione del composito dentale nella pratica clinica mediante una nuova concezione della stratificazione”.

La tesi è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista spagnola nell’anno 2019. Il galà di premiazione, in programma a Madrid, avrebbe dovuto svolgersi lo scorso dicembre, ma a causa dell’epidemia Covid tutto è stato rinviato alla fine di quest’anno: sarà una premiazione unica con i vincitori del 2021. L’assegnazione del premio è stata decisa con una votazione all’unanimità da parte dei componenti del Consiglio nazionale spagnolo della fondazione. Il premio vuole essere da stimolo per l’incentivazione della ricerca scientifica in campo odontoiatrico. La notizia dell’assegnazione all’agrigentino Marco Argento del premio è stata appresa con molta soddisfazione dall’università Cattolica che ha fatto pervenire le congratulazioni attraverso il decano dei professori che hanno seguito gli studi del dentista agrigentino, invitandolo ad instaurare una fattiva collaborazione per nuove ricerche. Argento è anche igienista dentale, laurea conseguita all’università di Medicina di Novara. Attualmente svolge la sua attività professionale sia ad Agrigento che fuori.