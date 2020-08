Cronaca Centro città / Via Francesco Crispi

Rapina un ragazzo e in casa gli trovano 7 smartphone e marijuana: arrestato 19enne

Il giudice per le indagini preliminari ha già convalidato il provvedimento della polizia ed ha disposto la custodia cautelare in carcere. Accertamenti in corso per identificare gli eventuali proprietari degli altri 6 cellulari