Divampano le fiamme mentre l'auto è in marcia, terrore sulla statale 118: salvo automobilista

E sono due. Nel giro di pochissime ore, sono due le autovetture che sono andate a fuoco mentre erano regolarmente in marcia. La prima, ad Agrigento, lungo via Garibaldi. Adesso, da pochissimi minuti, è invece scattato l'intervento - dei pompieri del comando provinciale di Agrigento - lungo la strada statale 118: la Agrigento-Raffadali.

All'altezza del chilometro 134, è scoppiato l'incendio - mentre era in marcia - di un pickup Mahindra. L'automobilista, per fortuna, è riuscito a mettersi subito in salvo. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno tentato - ma invano - di salvare l'auto. Ancora una volta, le alte temperature pare che possano aver innescato un cortocircuito e dunque la scintilla iniziale di quello che è stato un rogo devastante. Appena domenica, un'altra macchina - con a bordo due donne - era andata a fuoco mentre percorreva la strada statale 640, fra Agrigento e Canicattì, all'altezza di Favara.

Lungo la statale 118, proprio a causa di questo rogo, si sono formati lunghi incolonnamenti di mezzi.