Scritte e geroglifici a Punta Bianca, individuato e denunciato l'autore dello scempio

In quelle scritte e geroglifici - realizzati con vernice di vario colore - ha lasciato una "firma". Non è stato semplice, ma l'attività tecnica e investigativa dei carabinieri è riuscita - in un mese circa - a dare un nome e cognome all'uomo che lo scorso settembre ha imbrattato la marna di Punta Bianca ad Agrigento. Ad essere denunciato, alla Procura della Repubblica, per distruzione e deturpamento di bellezze naturali è stato un favarese di 44 anni: D. Q..

A metà dello scorso mese, i carabinieri della stazione del Villaggio Mosè sono intervenuti nei pressi dell’ex casermetta della Guardia di finanza dove sulla marna di Punta erano stati scoperti, e segnalati, scritte e disegni che, di fatto, sfregiavano l’area che non è riserva ma che è stata sottoposta, con decreto regionale del 2001, a vincoli di immodificabilità. L’attività investigativa è stata subito avviata. Sono stati acquisiti dei dettagli, fra quelle scritte e quei disegni, che hanno permesso – attraverso un’indagine squisitamente tecnica – d’arrivare a scovare una "firma" e dunque all’individuazione dell’autore dello sfregio.

La marna di Punta Bianca, consorella della vicina Scala dei Turchi, è stata, nelle settimane successive al danneggiamento, ripulita grazie all’opera dei generosi volontari dell’associazione ambientalista MareAmico che aveva denunciato lo scempio.