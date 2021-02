Mancano gli psicologi, l'Asp avvia selezione per tre dirigenti

L’azienda sanitaria provinciale ha avviato le procedure per conferire gli incarichi a tempo determinato

Mancano gli psicologi. E per colmare le carenze esistenti sul territorio dell’Asp, l’ente ha attivato le procedure per conferire tre incarichi a tempo determinato di dirigenti psicologici fino alla fine dell’anno. Dirigenti che serviranno per assicurare l’erogazione delle prestazioni e colmare le criticità ancora esistenti.

L’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, nell’ultimo periodo, ha espletato le procedure per il reclutamento di complessivi 11 dirigenti psicologi a tempo determinati. “Tuttavia – chiariscono dalla stessa azienda – il direttore del servizio di Psicologia, Valeria Marchica, ha inoltrato una ulteriore richiesta di attivazione di tre incarichi di dirigente psicologo a tempo determinato al fine di assicurare l’erogazione delle prestazioni e colmare le ulteriori criticità esistenti al servizio. Nella dotazione organica aziendale risultano vacanti e disponibili – scrivono sempre dall’Asp della città dei Templi – tre posti di dirigente psicologo”. Il commissario straordinario Mario Zappia ha espresso parere favorevole al conferimento dei tre incarichi. “La copertura dei posti si rende necessaria ed urgente per assicurare l’erogazione delle prestazioni assistenziali concernenti la figura dello psicologo – hanno continuato dall’Asp – nel territorio agrigentino”. Ecco, allora, che l’azienda sanitaria provinciale ha avviato le procedure per conferire i tre incarichi a tempo determinato e che i dirigenti psicologi nominati saranno assegnati alle sedi di servizio che il direttore facente funzione del servizio di Psicologia disporrà secondo le priorità da individuare.

Ancora una volta, dunque, l’azienda sanitaria provinciale sta cercando – così come è stato sempre fatto per la carenza di medici e di operatori sanitari – di tamponare la carenza di professionalità. E in questo caso si tratta appunto di tre dirigenti psicologi.