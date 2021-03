Familiare di un dipendente positivo al Covid-19, sanificata l'ex Provincia

L'impiegata, non appena appresa la notizia del contagio, ha lasciato la sede di lavoro. I colleghi sono invece rimasti al loro posto, nonostante le operazioni per garantire sicurezza e salute

Familiare di un dipendente dell'ex Provincia regionale di Agrigento positivo al Covid-19. L'impiegata del Libero consorzio non appena appreso la notizia, ha subito lasciato la sede di lavoro e al terzo piano dello stabile è stato dato il via alla sanificazione dei locali. Sanificazione che è stata però effettuata mentre gli altri impiegati erano ancora in sede.

Una procedura che, di fatto, non è andata affatto giù a molti dei lavoratori che non solo si sono, inevitabilmente, inquietati per il fatto che una loro collega avesse un contagiato in famiglia, ma che hanno dovuto assistere - rimanendo al lavoro - alle operazioni di sanificazione effettuate, a quanto pare, proprio da personale della stessa ex Provincia regionale.

