Elezioni, affluenza alle urne alle ore 22: raggiunto il 44,77%

Seggi chiusi. Ma si ricomincia domattina alle 7 e fino alle 15.

Alle ore 22, gli otto Comuni agrigentini chiamati alle urne sono arrivati - complessivamente - ad una affluenza del 44,77 per cento. Sono andati a votare ben 52.654 elettori sui 117.618 aventi diritto.

Cammarata si conferma il paese con l'affluenza più alta ed è l'unico che registra un aumento rispetto alla tornata elettorale di cinque anni addietro. Alle ore 22 sono andati alle urne 3.147 elettori sui 5.394 chiamati alle urne, pari al 58,34 per cento. L'aumento rispetto alle precedenti amministrative è stato dello 0,36%: avevano votato il 57,99 per cento.

E' rimasta bassa la "risposta" di Casteltermini dove l'affluenza s'è fermata al 33,15%: hanno votato in 4.150 su 12.520. Il calo è stato dell'11,09 per cento. Alle precedenti elezioni avevano infatti votato il 44,24 per cento.

Ad Agrigento, l'affluenza - alle ore 22 - è stata del 46,05 per cento. Sui 51.912 elettori sono andati alle urne in 23.907. Alla precedente tornata elettorale avevano votato il 51,39%. C'è stato dunque, rispetto a 5 anni fa, un calo del 5,34 per cento.

A Camastra ha votato il 45,15 per cento: su 2.516 aventi diritto al voto sono andati ai seggi in 1.136. La flessione, rispetto alla precedente tornata elettorale quando andarono alle urne il 49,06 per cento, è stata del 3,91 per cento.

A Raffadali, l'affluenza è stata del 45,40 per cento. Sui 14.030 elettori si sono espressi, nella giornata di oggi, in 6.370. Alla precedente tornata avevano votato il 49,40 per cento. La flessione è stata, dunque, pari al 4 per cento.

Realmonte ha avuto una affluenza del 46,64%. Sui 5.285 aventi diritto hanno votato in 2.465. C'è stato un calo di partecipazione pari allo 0,43%: alla precedente tornata aveva votato il 47,07%.

Ribera ha fatto registrare una affluenza del 44,84 per cento. Sui 20.286 elettori hanno votato in 9.097. Il calo - rispetto a 5 anni addietro - è stato del 3,66%.

A Siculiana ha votato il 41,97%. Si sono espressi 2.382 elettori sui complessivi 5.675 aventi diritto. Anche in questo caso c'è stata una flessione, dell'1,73%.