Ancora piogge e temporali, seconda giornata da allerta "gialla"

A diramarla è stato il dipartimento Protezione civile regionale. I venti non dovrebbero creare problemi e le temperature minime vengono date in lieve aumento

Ancora un'allerta "gialla", dalla mezzanotte di oggi alle ore 24 di domani. A diramarla per rischio idrogeologico e idraulico è stato il dipartimento regionale della Protezione civile. La fase sarà dunque quella dell'attenzione perché sono previsti rovesci e temporali. Il vento non dovrebbe, non questa volta, creare problemi. Mentre le temperature minime vengono date - dal dipartimento di Protezione civile regionale - in locale sensibile aumento.

Quella diramata oggi è la seconda allerta - sempre "gialla" - consecutiva.