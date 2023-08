Pronto soccorso, la trasparenza è ancora lontana: impossibile conoscere i dati di accesso

La situazione del Pronto soccorso di Agrigento sarebbe in miglioramento. Poche settimane fa, dopo la riorganizzazione del reparto e la nomina di un primario "temporaneo", l'Asp ha convocato la stampa per mostrare come la struttura di emergenza fosse tornata pienamente operativa.

E' così? Sono finite le file interminabili? Sono ormai un ricorso i pazienti lasciati nei corridoi in attesa di qualsivoglia attenzione? Probabilmente. Solo che al cittadino comune, ma non solo, la trasparenza al San Giovanni di Dio così come in tutti gli altri pronto soccorso della provincia è negata. Infatti

Proprio per monitorare la situazione delle strutture d'emergenza e capire quanta gente è in attesa nacque, alcuni anni fa, una specifica sezione del sito dell'Asp dedicata ai pronto soccorso del territorio.

"In questa sezione - dice il testo presente sul sito aziendale dell'Asp a questo indirizzo - è possibile monitorare, in tempo reale, l'afflusso di utenti nei pronto soccorso dei cinque presìdi ospedalieri ed i tempi d'attesa suddivisi per codice gravità - colore. Per accedere cliccare sull'icona degli ospedali".

Tutto facile, efficiente, trasparente. O quasi.

Sì perché basta cliccare appunto sulle icone per scoprire come le pagine siano ovviamente tutte irraggiungibili: ovunque appare un laconico "Not found" che prova come in realtà questa sezione non sia attiva. Da quanto ci è dato sapere, è una carenza che il sito dell'Asp non ha saputo riparare negli ultimi anni.

Perchè? Si tratta di un problema tecnico così tanto difficile da superare?