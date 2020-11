Proiettile nella cassetta della posta: dopo la minaccia a mano armata, intimidito 40enne

Prima è stato minacciato con una pistola puntata al collo e con l’inequivocabile frase “Finisti di campari, ora t’ammazzu”. Tre giorni dopo, praticamente lunedì scorso, nella cassetta della posta – mentre si accingeva a verificare se vi fosse o meno corrispondenza – ha trovato, in mezzo a dei volantini pubblicitari, un proiettile per pistola.

Un’intimidazione in piena regola quella messa a segno, a Fontanelle, contro un quarantenne agrigentino che, ancora una volta, sotto choc, non ha potuto far altro che chiedere aiuto alla polizia. E sul posto oltre alle pattuglie delle Volanti sono giunti anche gli agenti della Scientifica. L’uomo, accompagnato dal legale di fiducia, ha formalizzato denuncia – a carico di ignoti – per quanto ritrovato.

L’agrigentino, come procedura investigativa vuole, è stato ascoltato nel tentativo di fare chiarezza e di tracciare la giusta pista per capire cosa stia accadendo. Il mistero, di fatto, s’è però infittito. Non è chiaro, non può esserlo, se il proiettile sia precedente o successivo all’episodio delle minacce. E questo perché, stando a quanto emerge, il quarantenne non controllava da un po’ la sua cassetta della posta.