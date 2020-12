Spazi riservati alla sosta dei veicoli dei disabili: ecco dove sono

La direttiva è stata data, e presentata all’inizio del mese, dall’assessore comunale Gianni Tuttolomondo. Adesso gli spazi riservati alla sosta dei veicoli, con esposto l’apposito tagliando, per i diversamente abili sono realtà.

Ecco dove sono stati realizzati gli stalli di sosta per le categorie protette: 1 posto in discesa Porto Empedocle, altezza ingresso istituto comprensivo Don Bosco; un posto piazzale Aldo Moro, altezza Unicredit; un posto in piazza Sinatra, di fronte al belvedere; uno in via La Malfa, lato ufficio postale; uno in piazza Vittorio Emanuele, altezza lato Prefettura; un altro sempre nella stessa piazza, altezza scalinata ufficio postale. Ed ancora: un posto al Quadrivio Spinasanta, lato chiesa Sacro Cuore di Gesà; uno in via Acrone, lato uffici ex Enel; due in via Atenea, all’altezza del civico 76; altri due sempre nella stessa via, all’altezza uffici comunali di piazza Gallo; uno in via Belvedere, fronte chiesa Santa Maria della Pietà a Giardina Gallotti; un altro sempre nella stessa via, all’altezza del civico 99 ed ancora uno al civico 191 bis, altezza ufficio postale di Giardina Gallotti e uno, sempre nello stesso rione, in via Catania. Un altro posto è stato predisposto in via Cesare Battisti, 21; due al viale Della Vittoria, altezza scuola Lauricella e un altro di fronte l’ufficio postale; uno in via Demetra, lato chiesa Beata Maria Vergine; uno in via Duomo, all’altezza della cattedrale e un altro al civico 150, altezza scalinata centrale del Duomo. E poi, uno in via Peruzzo, di fronte alla chiesa San Pio X, un altro di fronte al panificio; uno in via Giovanni XXIII, fronte scalinata ex ospedale; uno in via Manzoni, nel piazzale della chiesa Beata Maria Vergine della Divina Provvidenza; 1 in via Panoramica dei Templi, lato fontana Bonamorone, 1 in via Ragazzi del ’99, di fronte stazione bus; 1 in via San Francesco, di fronte chiesa Immacolata e 1 in viale Viareggio, di fronte la chiesa di San Leone.