Coronavirus: morto 71enne di Sambuca e raffica di positivi in provincia, Racalmuto chiude i circoli per anziani

Un nuovo caso di Covid-19 a Racalmuto che è, al momento, ad un totale di 3 positivi. Ma anche 7 nuovi contagi a Ribera, tre a Menfi, tre a Sciacca, uno a Calamonaci e un altro a Lucca Sicula. Morto un anziano di Sambuca di Sicilia (ed è la quinta vittima) che era ricoverato in Terapia intensiva del "Giovanni Paolo II" di Sciacca. Sempre a Sambuca sono stati notificati altri 9 positivi.

Racalmuto chiude i circoli per anziani

Il nuovo positivo riguarda - secondo quanto viene reso noto dal sindaco Vincenzo Maniglia - una donna che non alcun legame con i due positivi che sono ancora in isolamento domiciliare. Anche in questo caso l'Asp ha avviato il tracciamento dei contatti diretti per fare in modo che le persone si pongano in quarantena, a tutela e garanzia della salute pubblica. "Questo è il quarto caso che registriamo nel nostro comune dall’inizio della pandemia. La prima cittadina che ha contratto il virus a settembre è guarita, quindi attualmente i positivi sono tre" - ha fatto chiarezza Maniglia - . Il sindaco di Racalmuto ha chiuso in via precauzionale, "anche se a malincuore" - ammette lui stesso - i circoli frequentati da anziani e dunque da quella parte della popolazione che è oggettivamente più fragile. "Invito tutti a limitare le uscite giornaliere e gli assembramenti - ha lanciato un appello il primo cittadino - e raccomando ai più giovani, per quest’anno, di fare un piccolo sacrificio: non organizzare feste il giorno di Halloween. Sono molto dispiaciuto per questa insolita richiesta, quasi tutti i giovani adorano festeggiare e stare con gli amici, ma come tutti sappiamo la situazione peggiora".

Quinta vittima per Sambuca di Sicilia

Un 71enne è morto, durante la notte, all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca. L'uomo era risultato positivo al Covid-19, ma aveva anche altre patologie. Nelle scorse settimane erano deceduti altri 4 anziani ospiti della Rsa "Maria del Collegio", poi evacuata. Nella struttura sanitaria di Sciacca sono al momento 14 le persone ricoverate per Covid 19 nell’unità di terapia intensiva e in un apposito reparto di degenza sub intensiva e ordinaria. Nella tarda serata di ieri, il sindaco Leo Ciaccio ha reso noto che l'Asp gli ha comunicato 17 guariti e altri 9 casi positivi: otto dei quali sono familiari di persone già positive e dunque in quarantena da più di 10 giorni. Ma c'è anche un 45enne che non sintomi ed è in isolamento domiciliare.

+3 a Menfi

Tre nuovi casi, di cui due positivi sono arrivati per altrettanti minorenni. "Stanno bene, sono asintomatici e sono a casa dove da 10 giorni sono monitorati dall'Asp - ha detto il sindaco Marilena Mauceri - . Non è bene chiudere ristoranti e pub rispettando le prescrizioni del Dpcm e poi voi ragazzi vi radunate e vi assembrate, senza alcun rispetto delle norme di contenimento".

Boom di casi a Ribera

Sette i casi Covid che sono stati notificati, nelle ultime ore, a Ribera. E riguardano due distinte famiglie: una composta da 4 persone e l'altra da 3.

Ancora casi a Sciacca

Tre nuovi casi - due uomini di 28 e 52 anni e una donna di 53 - anche a Sciacca. A renderlo noto è stato il sindaco Francesca Valenti.

Grotte ordina sanificazione scuole e Comune

Per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza ha ordinato la sanificazione dei plessi scolastici e degli edifici comunali. Ecco il calendario:

• Plesso Roncalli: 29 e 30 ottobre (disinfestazione) - 2 e 3 novembre (sanificazione e disinfezione);

• Plesso Vittorio Emanuele Orlando: 2 e 3 novembre (disinfestazione, sanificazione e disinfezione);

• Plesso Sciascia: 2 e 3 novembre (disinfestazione, sanificazione e disinfezione);

• Plesso Mattarella: 2 e 3 novembre (disinfestazione, sanificazione e disinfezione);

• Palazzo Comunale: 31 ottobre e 2 novembre (disinfestazione, sanificazione e disinfezione).