"No" alla criminalità: decine di carabinieri e unità cinofile ad Agrigento e Porto Empedocle

Prevenire e contrastare la criminalità in ogni sua forma. È per garantire la sicurezza dei cittadini che il comando provinciale dei carabinieri di Agrigento ha intensificato i controlli ad Agrigento e a Porto Empedocle.

Impegnati nel dispositivo di sicurezza dieci pattuglie automontate, anche in abiti civili, e tantissimi carabinieri. Le pattuglie, rinforzate da unità cinofile del nucleo carabinieri di Palermo presidieranno le zone più sensibili dei due Comuni, con particolare attenzione alle aree già teatro di recenti episodi di danneggiamento.

Il servizio prevede, tra l’altro, controlli alla circolazione stradale, agli esercizi pubblici, con particolare attenzione alla vendita di alcolici ai minori, il contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, ai reati predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri sono impegnati in controlli a persone, documenti e veicoli, con l’utilizzo di etilometri per contrastare la guida sotto l’influenza di alcol. Tutte le pattuglie sono dotate di dispositivi ad alta visibilità per garantire la massima sicurezza durante i controlli su strada.