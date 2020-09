La polizia celebra il patrono San Michele Arcangelo: ecco le immagini

A causa delle restrizioni dettate per il contenimento del Covid -19, la cerimonia si è svolta in maniera contenuta. Al termine della celebrazione, il questore, Rosa Maria Iraci, ha rivolto un caloroso apprezzamento agli uomini e alle donne in divisa che, nel corso dell’anno, sebbene le innumerevoli criticità, hanno contribuito a garantire la sicurezza dei cittadini. Un ricordo, infine, è andato ai tanti poliziotti caduti e vittime del dovere che hanno perso la vita nel corso dell’anno.