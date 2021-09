Si allontanano dalla comunità e cercano di raggiungere Palermo: bloccati 3 immigrati minorenni

La Polfer di Agrigento ha rintracciato e riaffidato alla comunità da cui si erano allontanati, tre minori stranieri, di nazionalità tunisina e libica, che erano in procinto di salire su un treno diretto a Palermo.

Non si tratta del primo episodio del genere e, quasi certamente, non sarà neanche l'ultimo. Anche ad Agrigento e in provincia, gli agenti della polizia Ferroviaria sono stati impegnati nell'ottava operazione "Rail safe day": una raffica di controlli per individuare comportamenti scorretti in ambito ferroviario che pregiudicano la sicurezza della circolazione e degli utenti. Ed è proprio durante queste verifiche che sono stati rintracciati i tre minorenni extracomunitari.