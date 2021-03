Efficienza dei pneumatici, elevate 34 multe su 79 veicoli controllati

I consigli della polizia Stradale per evitare non soltanto le sanzioni, ma anche e soprattutto gli incidenti

Su ben 28 mezzi sono stati trovati battistrada inferiore a quello prescritto, mentre su altri sei sono stati riscontrati tagli o incisioni sempre al battistrada. Sono state 34 le sanzioni elevate - su 79 veicoli controllati - dalla polizia Stradale di Agrigento nell'ambito della campagna di sicurezza stradale durata tre giorni e dedicata in modo particolare all'efficienza dei pneumatici.

Le nove pattuglie della polizia Stradale di Agrigento e distaccamenti di Canicattì e Sciacca - tutte coordinate dal vice questore Andrea Morreale - anche nei prossimi giorni continueranno a tenere gli occhi puntati sullo stato delle gomme dei veicoli in marcia.

È importante controllare periodicamente - hanno ricordato proprio dalla polizia Stradale - lo stato e la pressione delle gomme e cioè verificare che se siano prive di lesioni, verificare che la pressione di gonfiaggio (compresa della ruota di scorta) sia pari a quella indicata dal costruttore nel libretto di uso e manutenzione del veicolo e che sul veicolo siano montati pneumatici con le caratteristiche indicate nella carta di circolazione (pneumatici di serie). L'efficienza delle gomme non è da sottovalutare, in quanto il cedimento è causa di gravi incidenti stradali.