Temporali e forti raffiche di vento: diramata una nuova allerta "gialla"

Secondo la Protezione civile regionale, le temperature minime saranno in sensibile calo nei valori serali

Allerta "gialla". Dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, l'Agrigentino sarà di nuovo - stando a quanto diramato dal dipartimento regionale della Protezione civile - in allerta "gialla" per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Sono previste piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Le temperature minime saranno in sensibile calo nei valori serali e i venti saranno forti sul fronte nord-occidentali, con raffiche di burrasca su coste e rilievi. Il mare sarà agitato, soprattutto lo stretto di Sicilia.