In piazza Sinatra si torna a parcheggiare, ordinata la rimozione dei vasi ornamentali

In piazza Sinatra si potrà tornare a parcheggiare. I vasi ornamentali collocati esattamente tre anni fa, poco prima dell'inaugurazione del belvedere intitolato a Domenico Modugno, scompariranno. A firmare un'ordinanza che istituisce il momentaneo divieto di sosta - per poter procedere, appunto, alla rimozione dei vasi - è stato il comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni.

Quei vasi ornamentali, posizionati sul lato Sud sovrastante a via Pietro Nenni scompariranno da piazza Sinatra. La decisione di segnare discontinuità, anche in tema di viabilità, era stata presa dal sindaco Franco Micciché a fine dello scorso mese. L’obiettivo è uno soltanto: riordinare e migliorare la viabilità nelle piazze Pirandello e Sinatra, “garantendo una fruibilità più consona” – aveva già scritto Di Giovanni - . Piazza Pirandello, l'area antistante a palazzo dei Giganti, è stata riaperta al transito veicolare con direzione di marcia verso piazza Sinatra. Sarà consentita – era stato previsto, appunto, nell'ordinanza – la sosta libera alle autovetture sul lato del museo civico, dal civico 7 al civico 14, sul lato del panificio, dal civico 31 fino all’intersezione con piazza Sinatra. In piazza Sinatra - secondo l'ordinanza - sarà consentita la sosta libera delle autovetture sul lato Sud, sovrastante la via Pietro Nenni, e sul lato Ovest dove uno stallo sarà riservato alle categorie protette. Ecco, dunque, che adesso i vasi ornamentali, di cui tanto era andato fiero l'ex sindaco Lillo Firetto, dovranno scomparire.