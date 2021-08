Si innamora di una ragazza che non ricambia e la stalkerizza: arrestato 25enne

Non è mai stato ricambiato, ma quella ragazza dalla testa non è riuscito proprio a levarsela. Non c’è riuscito nonostante, a suo carico, fossero stati firmati un divieto di avvicinamento e un divieto di dimora ad Agrigento. Ha 25 anni, il nisseno che è stato arrestato, nei giorni scorsi, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Si tratta di un giovane che è residente in provincia. Il venticinquenne, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato portato alla casa circondariale.

Il giovane, originario di Caltanissetta, da tempo, perseguiterebbe – stando all’accusa – una giovane agrigentina. Fra i due, a quanto pare, non vi sarebbe mai stata nessuna relazione, ma lui – il venticinquenne – non sarebbe, nonostante i provvedimenti presi a suo carico dall’autorità giudiziaria – a staccarsi dalla ragazza. Indagato per atti persecutori ai danni della giovane agrigentina, il venticinquenne sarebbe stato, nel corso del tempo, destinatario di un divieto di avvicinamento alla donna e di un divieto di dimora ad Agrigento. Provvedimenti che ha violato perché è stato segnalato, e sorpreso, in centro – nella città dei Templi – nei pressi dell’attività commerciale dove la giovane agrigentina lavora. Sul posto, fatta la segnalazione, si sono subito precipitati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Era stato, del resto, a suo tempo, attivato un “codice rosso”. Gli agenti hanno subito intercettato e bloccato il venticinquenne che aveva appunto, per via dello stalking messo a segno contro l’agrigentina, dei divieti precisi e specifici. E’ scattato, dunque, l’arresto del venticinquenne che su disposizione del sostituto procuratore di turno della Repubblica di Agrigento è stato, dopo le formalità di rito, trasferito alla casa circondariale dove dovrà restare, appunto, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Molto spesso, con sempre maggiore frequenza, sono gli uomini che non riescono ad accettare la fine di una relazione a trasformarsi in stalker. Ma accade anche, come dimostrano i fatti, quando una relazione amorosa non c’è mai stata.