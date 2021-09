Appostamenti e messaggi di minaccia all'ex moglie: 50enne denunciato per stalking

Messaggi minacciosi e appostamenti nei luoghi abitualmente frequentati dalla trentasettenne. Un comportamento che ha prima inquietato e poi terrorizzato la donna che s’è rivolta alla polizia per denunciare l’ex marito. Il cinquantenne agrigentino è stato indagato per atti persecutori.

La storia d’amore fra i due e il matrimonio sarebbero arrivati al capolinea già da un po’. Fra marito e moglie è in corso la separazione giudiziale. L’uomo però, a quanto pare, non si sarebbe ancora rassegnato. O comunque mostrerebbe – stando alla denuncia della donna – un atteggiamento ostile, talvolta minaccioso, nei suoi confronti. Per evitare che la situazione possa divenire “esplosiva”, o che lei stessa possa correre dei rischi, la trentasettenne s’è presentata all’ufficio Denunce della Questura ed ha raccontato quanto le accade da un po’ di tempo. Il marito, quasi ex ormai, è stato accusato, di fatto, di stalking.

Non si tratta che dell’ennesimo caso che si registra in città. Appena un paio di giorni prima, una analoga denuncia è stata formalizzata da una trentanovenne residente in provincia nei confronti di colui che è stato, per circa due anni, il suo convivente.