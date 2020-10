"Teneva in casa 69 grammi di marijuana e 1.500 euro": arrestato disoccupato

E’ stato trovato in possesso, secondo l’accusa, di 64 grammi di marijuana in un unico involucro in cellophane e di 5 grammi della stessa sostanza sfusa in una scatola di plastica per alimenti. E’ per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che i carabinieri hanno arrestato Salvatore Pitrone, agrigentino, disoccupato di 36 anni.

I militari dell’Arma della compagnia di Agrigento, nel pomeriggio di venerdì, hanno puntato l’attenzione sulla zona del campo sportivo Esseneto. L’attività investigativa sviluppata aveva evidenziato, del resto, una ripresa del fenomeno dello spaccio.

Il disoccupato pare che sia stato notato in atteggiamento sospetto ed è, dunque, scattato il controllo che s’è esteso anche ad una perquisizione domiciliare. Ed è proprio durante la perquisizione che è stata sequestrata la “roba”. A consegnarla spontaneamente ai carabinieri – stando all’accusa – è stato l’agrigentino trentaseienne. Sequestrati anche 1.500 euro.

La droga è stata inviata, come da procedura, al laboratorio di analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo, mentre l’indagato è stato arrestato, appunto, in flagranza di reato ed è stato posto ai domiciliari. Del fascicolo si sta occupando il pm Chiara Bisso.