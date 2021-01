"Si scaglia contro l'auto della polizia e la danneggia a pedate", arrestato 35enne

Ha danneggiato, ammaccando in più punti la carrozzeria, una macchina delle Volanti lasciata lungo via Atenea, mentre gli agenti effettuavano per strada i controlli anti-Covid. Questa volta, il tunisino trentacinquenne - lo stesso che aveva minacciato il farmacista che non voleva vendergli, senza prescrizione medica, il Rivotril e lo stesso che, nei giorni scorsi, aveva appiccato il fuoco ad una Lancia Y posteggiata in via Callicratide - è stato arrestato. Polizia e Procura gli hanno contestato l'ipotesi di reato di danneggiamento aggravato. Ieri, il giudice ha convalidato l'arresto ed ha disposto - a carico dell'indagato - la misura cautelare dell'obbligo di firma.

Di fatto, il tunisino è di nuovo libero.

L'immigrato, nei giorni scorsi, era già stato denunciato alla Procura - dopo l'incendio dell'auto in via Callicratide - per danneggiamento aggravato. A bloccarlo, lungo via Pirandello dove è stato rintracciato, furono proprio i poliziotti della sezione Volanti. E gli stessi agenti sono intervenuti proprio in via Atenea dove l'immigrato aveva minacciato il farmacista che non voleva consegnargli, senza regolare prescrizione medica, l'antiepilettico. Ma non è finita, perché il tunisino è tornato di nuovo nei pressi della farmacia. E' stato però subito allontanato dai poliziotti che si trovavano lungo il "salotto buono" per i controlli anti-Covid. Un allontanamento che, verosimilmente, non è andato giù al trentacinquenne che, un'ora dopo, a pedate s'è scagliato contro la pattuglia della polizia che era stata lasciata parcheggiata lungo via Atenea. E' stato dunque arrestato in flagranza di reato. Ieri, poi, la convalida e la scarcerazione.