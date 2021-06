Stanno per tornare: otto parcometri regoleranno i pagamenti dei parcheggi al viale Delle Dune

Stanno per tornare. Anche quest'anno, sul viale Delle Dune di San Leone, saranno presenti - e vi rimarranno fino al 10 settembre - i parcometri. Otto quelli che sono stati presi a noleggio, per tre mesi appunto, dal Comune. Serviranno a garantire i pagamenti per parcheggiare perché dal punto luce 0411 e il ristorante Albatros ci sono - per circa 300/400 stalli di sosta - le strisce blu. Si trovano sul lato opposto alla pista ciclabile. I parcheggi di viale Delle Dune saranno a pagamento tutti i giorni, festivi compresi, dalla ore 9 alle ore 20.

La spesa che palazzo dei Giganti sosterrà, per tre mesi di noleggio degli otto parcometri, è di 4.800 euro, oltre Iva. Si arriverà quindi ad una spesa totale di 6.405 euro.