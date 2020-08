Decespugliamento, parcheggio off-limts per due giorni

Il 20 e il 21 agosto il primo parcheggio di via Gioeni sarà off-limits. Divieto di accesso e di sosta, nonché la collocazione di apposite transenne, sono state disposte dal dirigente del sesto settore di palazzo dei Giganti, Francesco Vitellaro. La decisione è stata presa per poter consentire le operazioni di decespugliamento dell'intera area. Spetterà alle forze dell'ordine fare in modo che l'ordinanza venga rispettata da tutti gli automobilisti che, di fatto, si ritroveranno a vivere due giorni di "caccia" al posteggio.



