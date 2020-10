Coronavirus, l'ondata epidemica non rallenta: 11 positivi nel giro di poche ore

Un caso a Canicattì, tre ad Agrigento, 1 a Palma di Montechiaro, due a Licata e 4 a Sciacca. La seconda ondata epidemica non rallenta, anzi.

Tre positivi ad Agrigento

"Il primo contagio riguarda una persona matura che accusa sintomi e si trova ricoverata all'ospedale "Sant'El'lia" di Caltanissetta. Il secondo caso riguarda una donna che è in quarantena domiciliare, mentre il terzo caso riguarda una bimba di 8 anni che presentatasi a scuola accusava dei fastidi. Ringrazio gli insegnanti per l'immediatezza di intervento nell'isolare la piccola dal resto della classe che è composta complessivamente da 21 piccini - ha spiegato il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, - . La promiscuità è durata poche ore. La scuola ha effettuato le sanificazioni, anche dei percorsi, e la classe è stata chiusa. Stiamo seguendo tutto il percorso, l'Asp sta tracciando cosa sia accaduto. No allarmismi, ma non esiterò ad assumere decisioni ulteriori e drastiche se dovessero emergere necessità".

Altri 4 tamponi positivi a Sciacca

Quattro donne - dai 28 ai 63 anni - sono risultate affette dal virus. A confermarlo è il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti. Ma, sempre nella città delle Terme, ci sono state anche 5 guarigioni. Attualmente, i positivi sono dunque 47. Considerando i 10 saccensi già guariti e i tre decessi, in città sono state ben 60 le persone che sono state, fino ad ora, contagiate.

Tornano a 12 i contagiati di Licata

"L'Asp di Agrigento ha appena comunicato la positività di altri due concittadini. Tornano 12 i contagiati" - hanno reso noto dalla polizia municipale di Licata - . Si tratta, in questo caso, di congiunti (madre e figlio) "che non risultano ricoverati, ma sono obbligati a rimanere isolati nel loro domicilio" - hanno aggiunto sempre dai vigili urbani.

Aumentano i casi a Palma

"L'Asp di Agrigento ha appena comunicato un nuovo casi positivo, appartenente al primo focolaio" - ha riferito Stefano Castellino, sindaco di Palma di Montechiaro dove, attualmente, i contagiati sono 4. Anche Castellino, esattamente come tutti i suoi colleghi, continua a lanciare appelli affinché vengano rispettate tutte le prescrizioni anti-Covid.

Ancora un nuovo contagio a Canicattì

"Purtroppo anche stamattina l'Asp mi ha comunicato la positività al Covid-19 di un nostro concittadino. Si tratta di soggetto sintomatico al Coronavirus che, fortunatamente, sin dal suo rientro nella propria residenza si è posto prudentemente in isolamento domiciliare". Lo ha fatto sapere il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura. Nella città dell'uva Italia sono, al momento, 3 i contagiati da Coronavirus; 9 invece, in questa seconda ondata epidemica, le persone che sono, per fortuna, già guarite. Di Ventura, ancora una volta, s'è raccomandato: "Uso scrupoloso della mascherina e rispetto del distanziamento".

Dati di cui non si ha certezza

Sono circa 110 le persone che, attualmente, in tutta la provincia, risultano essere contagiate dal virus. Il "circa" viene utilizzato perché in questa seconda ondata epidemica non è stato riattivato - dall'Asp - il quotidiano bollettino informativo per la popolazione.

