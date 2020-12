Bloccato un "carico" di "sballo" per il Capodanno: sequestrati ovuli di cocaina ed eroina, due arresti

Bloccato un "carico" di "sballo", arrivato in città verosimilmente in vista di Capodanno. Due nigeriani, di 40 e 29 anni, sono stati arrestati, in flagranza di reato, dai carabinieri di Agrigento. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d'inchiesta immediatamente aperto, i due, già noti alle forze dell'ordine, sono stati portati alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo". Per i militari dell'Arma della compagnia di Agrigento, coordinati dal capitano Marco La Rovere, è stata l'ennesima stangata inferta al mercato illegale dello spaccio di stupefacenti. Appena 24 ore prima, infatti, erano stati arrestati altri due immigrati trovati con panetti di hashish, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Nella serata di lunedì, nell'abitazione di via 25 Aprile, i carabinieri non hanno però trovato la "tradizionale" - così definita perché circola frequentemente - "roba". Non c'era hashish o marijuana insomma. Ma ben 350 grammi di eroina e cocaina in ovuli. Stupefacente che, di fatto, aveva un valore economico non indifferente, specie se si considera che un grammo di cocaina - sull'illegale mercato dello spaccio - viene pagato 50 euro.

Per i due nigeriani è scattato l'arresto e, dopo le formalità di rito, il trasferimento al carcere di contrada Petrusa. Ma non è finita. Non lo è perché i carabinieri, adesso, stanno cercando di tracciare la strada che quegli ovuli hanno seguito per arrivare fino ad Agrigento dove, appunto, la droga sarebbe stata smerciata.