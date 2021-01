Lotta al Covid, arrivano i tunnel per igienizzare davanti agli ospedali

La gara telematica è stata definitivamente aggiudicata. Gli ospedali di Agrigento e Sciacca, rispettivamente il “San Giovanni di Dio” e il “Giovanni Paolo II”, avranno i tunnel per la disinfezione e igienizzazione di persone e automezzi. Della fornitura, per 58.200 euro più Iva, si occuperà la “Grasso forniture srl”. L’Asp della città dei Templi – che aveva stimato una spesa di poco meno di 80 mila euro – si è riservata di revocare l’aggiudicazione nel caso in cui l’impresa non ottemperi all’obbligo della presentazione dei documenti richiesti.

Ad avanzare la necessità – di tunnel per la disinfezione e igienizzazione di persone e automezzi - era stato, a fine dello scorso ottobre, il direttore della centrale operativa Seus 118. Richiesta fatta per procedere alla sanificazione di persone, cose e automezzi per i presidi ospedalieri di Agrigento e Sciacca. Perché è ora “inderogabile l’esigenza di avere a disposizione idonei centri di sanificazione” – era stato evidenziato - . Ecco dunque che l’Asp si è subito mossa per comprare – provando a far fronte all’emergenza determinata dal Covid -19 – due tunnel per persone e altrettanti per igienizzare gli autoveicoli. Tunnel che serviranno gli ospedali “San Giovanni di Dio” di Agrigento e “Giovanni Paolo II” di Sciacca.