"Montagne" di rifiuti alle spalle dell'ospedale, Procura apre fascicolo conoscitivo e invia i carabinieri

Che i rifiuti, alle spalle dell'ospedale "San Giovanni di Dio", molto spesso si trasformino in autentiche montagne è ormai, purtroppo, risaputo. Tante le proteste per l'indecoroso spettacolo e tante anche le promesse - rimaste allo stato di speranza - per una rapida soluzione di quella che è un'emergenza. La Procura della Repubblica, con a capo il procuratore Luigi Patronaggio, stamani, ha disposto un sopralluogo mirato per accertare lo scempio. Alle spalle dell'ospedale - laddove c'è l'ingresso per la camera mortuaria e, nella parte soprastante, il pronto soccorso - si sono recati i carabinieri della sezione della Procura.

E' stato, di fatto, aperto un fascicolo conoscitivo. Senza iscrizione di reato, né indagati - almeno per il momento, naturalmente - . Si tratta di un fascicolo "modello 45", un'informativa - di fatto - che precede l'individuazione e qualificazione della notizia di reato e poi, se dal caso, l'iscrizione di coloro da sottoporre ad indagini.

Secondo quanto è emerso dal primissimo sopralluogo dei carabinieri della Procura, l'emergenza rifiuti dell'ospedale "San Giovanni di Dio" - rispetto agli scorsi giorni e alle scorse settimane - non è affatto cambiata. I rilievi e la documentazione fotografica realizzata hanno confermato che i cassonetti traboccano di sacchetti di immondizia e che lungo il ciglio di quella che dovrebbe essere una strada interna al presidio ospedaliero le cataste di rifiuti sono sempre più alte. Il tutto nonostante ciclicamente siano state effettuate delle bonifiche dell'area e nonostante l'Asp abbia già preventivato la creazione di un'area di stoccaggio della spazzatura.