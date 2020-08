Crollano pannelli dal controsoffitto di Pediatria, area transennata e messa in sicurezza

Si staccano dei pannelli dal controsoffitto del reparto di Pediatria, all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, e finiscono sul pavimento. E' accaduto stanotte quando, per fortuna, in quell'area un po' defilata dell'unità operativa, non c'era nessuno.

Il botto provocato dal cedimento, che ha riguardato anche calcinacci e detriti che i pannelli si sono tirati con se, ha però, inevitabilmente, risvegliato tutti. E' stato subito allertato il funzionario dell'ufficio tecnico dell'Asp che s'è precipitato per il dovuto sopralluogo. Non è chiaro perché quel pannello si sia staccato. E' certo però che - stando a quanto viene ricostruito - nell'arco di mezz'ora tutto è tornato perfettamente in ordine. La piccola area è stata ripulita e transennata, mettendola, di fatto, in sicurezza.

Non è stato necessario, trattandosi di una porzione limitata e di controsoffitto, richiedere l'intervento dei vigili del fuoco. L'area, marginale rispetto al reparto, stamattina, è stata oggetto di un ulteriore sopralluogo tecnico. Resta, fino a quando non verrà ripristinata, transennata e inaccessibile. Domattina - stando sempre a quanto è emerso - prenderanno il via i lavori per sistemare la porzione di controsoffitto.