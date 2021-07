Movida estiva: fissati gli orari di chiusura dei locali e tutti i divieti per scongiurare disordini

Fissati – a partire da oggi e fino al 12 settembre – i nuovi orari, quelli estivi, per i pubblici esercizi, esercizi di vicinato alimentari, laboratori arti gianali di prodotti alimentari come ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, gelaterie, rosticcerie. In centro, al Villaggio Mosè e nelle altre frazioni, questi locali, tutti i giorni, dovranno chiudere entro le ore 2. A San Leone e nelle zone balneari , invece, l'orario di chiusura imposto è alle ore 2 lunedì al giovedì e alle ore 3 il venerdì, il sabato, festivi e prefestivi.

“L'a mministrazione, per il determinarsi di situazioni pregiudizievoli per il riposo dei residenti, potrà ridurre l'orario per obiettive esigenze di interesse pubblico ” – ha scritto, ieri, il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché , firmato l'ordinanza che, di fatto, disciplinerà la movida estiva. Un provvedimento che prevede anche il divieto “di v endita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli alimenti e bicchieri di vetro, anche attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche di distributori automatici”.